Un joueur du PSG braqué par un travesti au Bois de Boulogne

Par Claude Dautel

C'est une histoire dont le Paris Saint-Germain se serait bien passé, même le footballeur concerné n'y est pour rien. Un joueur du PSG a croisé la route d'un travesti qui ne lui voulait pas du bien.

Mardi, peu après 20 heures, les policiers parisiens ont été contactés par un footballeur du Paris Saint-Germain, lequel venait de vivre un sale moment alors qu’il circulait au volant de son véhicule dans le bois de Boulogne, via une route qui longe les beaux quartiers parisiens. Arrêté à un feu rouge, et alors qu’il avait laissé traîner à l’avant de sa voiture son téléphone et son portefeuille, le joueur en question a vu entrer dans sa voiture un travesti, lequel se serait emparé de ce butin, à savoir un mobile et 200 euros en espèces. Le joueur aurait ensuite été invité à déposer son agresseur un peu plus loin afin de récupérer son téléphone, ce qu'il aurait fait, avant que le footballeur du PSG alerte la police. Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée, même si le joueur, dont l'identité n'est pas connue, se réserve le droit de le faire. Bien évidemment, cette version des faits laisse la place à toutes les rumeurs, ce qui est déjà le cas sur les réseaux sociaux.