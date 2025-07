Un international français à 120 ME, le PSG fonce

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un défenseur central pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain explore de nombreuses pistes au cas où le dossier Illya Zabarnyi n'aboutirait pas. Au point d'envisager une offre colossale au FC Barcelone pour Jules Koundé.

Les maux du secteur défensif du Paris Saint-Germain sont un problème récurrent pour la direction du club de la capitale. Si Luis Enrique est parvenu à faire des miracles la saison dernière avec un manque de profondeur criant à ce poste, il ne veut pas passer une année de plus avec si peu d'options viables. La priorité absolue de Luis Campos et de l'entraineur parisien est toujours Illya Zabarnyi. Toutefois, les discussions trainant en longueur avec Bournemouth, la direction francilienne n'a pas d'autres choix que d'explorer d'autres pistes. Et l'une d'elle mène directement à un joueur que Luis Enrique apprécie particulièrement : Jules Koundé.

Jules Koundé, le rêve de Luis Enrique

Un buteur de classe mondiale au PSG, l'énorme surprise https://t.co/Q8VaFCmLKu — Foot01.com (@Foot01_com) July 24, 2025

En tout cas, c'est ce qu'affirme E-Noticies ce jeudi 24 juillet. Le média catalan indique que le Paris Saint-Germain est prêt à s'aligner sur les exigences du FC Barcelone pour s'offrir Jules Koundé. Le champion d'Espagne en réclamerait jusqu'à 120 ME. L'objectif de Luis Enrique de renforcer le vestiaire parisien passe par le recrutement de joueurs expérimentés et polyvalents et l'entraineur asturien considère que l'ancien des Girondins de Bordeaux est l'un des meilleurs défenseurs du monde. S'il a été habitué à évoluer sur le flanc droit de la défense, il ne pourrait pas remplacer un Achraf Hakimi indéboulonnable. L'occasion pour lui de retrouver une place à son poste de prédilection en défense centrale, tout en jouant la doublure de luxe pour faire souffler le Marocain sur certains matchs.

Malgré cette proposition alléchante, le FC Barcelone n'a pas spécialement l'intention de s'en séparer. Le journal numérique catalan indique clairement que Jules Koundé n'est pas à vendre. Mais est-ce une réelle raison de s'inquiéter pour le PSG qui a toujours mis les moyens financiers pour arriver à ses fins ?