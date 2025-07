Un grand club italien tente de copier le PSG

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Après une saison couronnée de succès à tous les niveaux, le Paris Saint-Germain inspire beaucoup d’équipes en Europe. Le manager de la Lazio de Rome, Maurizio Sarri a encensé la formation de Luis Enrique dans une interview pour un média italien.

De retour du côté de la Lazio de Rome, Maurizio Sarri s’est confié sur son come-back sur les bancs italiens. Après une première aventure avec le club de la capitale italienne entre 2021 et mars 2024, l’Italien de 66 ans retrouve sa place en Serie A. Vice-champion d’Italie en 2023 avec la Lazio, l’ancien entraîneur de Chelsea a donné une interview au média TuttoMercato pour son retour. Pour le quotidien transalpin, il évoque des sources d’inspiration. Parmi elles se trouve le Paris Saint-Germain de Luis Enrique.

Sarri veut imiter le PSG

Dans un échange, Sarri confirme que le club de la capitale française est une source d’inspiration pour lui et les autres clubs européens. « J'aimerais entraîner une équipe avec la moyenne d'âge la plus jeune ; c'est quelque chose qui me fascine, et je pense savoir comment y parvenir », explique-t-il avant de poursuivre. « Le PSG a donné une leçon à tout le monde. Ils ont évincé des stars mondiales et recruté de jeunes joueurs forts, vraiment forts parce qu'ils ont payé cher pour les acquérir. Mais j'ai vu une équipe avec un génie et une énergie qu'ils n'auraient pas pu avoir avec ces stars internationales. Ils ont gagné là où ils avaient échoué ; ils ont donné une leçon à tout le monde. J'ai envie d'entraîner une équipe avec une moyenne d'âge très jeune, » détaille-t-il. Après une année historique, le Paris Saint-Germain est devenu un club référence dans le monde. La formation de Luis Enrique va devoir poursuivre sur sa lancée pour s’installer comme un pilier absolu dans le monde du ballon rond.