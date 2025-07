Un Français à 20 ME envoie son CV au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG aimerait renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato et Enzo Millot rêve d’être l’heureux élu. L’international espoirs français de Stuttgart est très chaud à l’idée de rejoindre la capitale cet été.

Auteur de 12 buts et 8 passes décisives sous les couleurs de Stuttgart cette saison, Enzo Millot a confirmé son nouveau statut en Bundesliga. L’ancien milieu offensif de l’AS Monaco est devenu une référence à son poste en Allemagne, de quoi donner à l’international espoirs français des envies d’ailleurs. Un retour en Ligue 1 fait partie des objectifs d’Enzo Millot selon Tutto Mercato Web mais pas pour signer dans n’importe quel club. Le média explique que le natif de Lucé rêve de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Enzo Millot rêve toujours du PSG

Pas vraiment une surprise car il y a plusieurs mois, le joueur de Stuttgart n’avait pas caché son amour pour le PSG dans une interview, ouvrant la porte à un transfert dans la capitale. Enzo Millot n’a visiblement pas lâché l’affaire et à l’heure où Paris cherche un joueur capable de concurrencer ses milieux de terrain, l’ancien Monégasque y voit une opportunité formidable d’être l’heureux élu. Il sait en plus que son transfert est largement abordable pour les finances parisiennes puisque Millot dispose dans son contrat à Stuttgart d’une clause libératoire de seulement 20 millions d’euros.

A ce prix, le PSG pourrait réaliser une belle affaire en recrutant un joueur français, polyvalent et dont la mentalité semble excellente au vu de sa motivation à l’idée de rejoindre le champion d’Europe en titre. Enzo Millot, qui fête en ce mois de juillet ses 23 ans, va-t-il retenir l’attention des décideurs parisiens ? C’est un autre débat. D’autant que dans un profil similaire au milieu de terrain, le PSG peut déjà compter sur Senny Mayulu. Et en cas de recrue dans l’entrejeu, c’est davantage vers un joueur physique et plus défensif que pourrait se tourner le club Bleu et Rouge. Carlos Baleba par exemple, brillant avec Brighton en Premier League et pour qui une offre pourrait vite être envoyée par le Paris Saint-Germain.