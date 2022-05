Un deuxième Parisien à la Juve, le PSG veut 20 ME

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parmi les joueurs que le Paris Saint-Germain ne retiendra pas cet été, Leandro Paredes intéresse toujours la Juventus Turin. Les discussions s’intensifient entre les deux clubs, même si le prix réclamé par le club francilien est pour le moment jugé excessif.

Souvent critiqué pour son incapacité à vendre les indésirables, Leonardo aura peut-être plus de réussite pendant le prochain mercato estival. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain, à supposer qu’il conserve son poste pour le nouveau cycle souhaité, a cette fois de bonnes chances de pousser certains éléments vers la sortie. La Coupe du monde 2022 en hiver représente un atout pour le dirigeant, certains internationaux étant contraints de garder un certain temps de jeu pour y participer.

Paredes a compris le message

C’est notamment le cas des Allemands Thilo Kehrer et Julian Draxler, du Sénégalais Abdou Diallo et peut-être de Leandro Paredes, dont la situation pourrait empirer. L’Argentin n’est pas considéré comme un titulaire au Paris Saint-Germain, et la possible signature de Paul Pogba n’arrangerait rien. De toute façon, le milieu sous contrat jusqu’en 2023 a compris que ses supérieurs ne comptaient plus sur lui. L’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg n’a pas été sollicité pour une prolongation. Ce qui implique que la direction souhaitera le vendre cet été pour éviter son départ libre l’année prochaine.

🚨 Info Goal : Di Maria et la Juve, discussions entamées ! https://t.co/THp5LPZViP — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 25, 2022

Cela tombe bien, la Juventus Turin, qui le suit depuis de nombreuses années, se tient prête à profiter de l’occasion. En Italie, le quotidien Tuttosport affirme que les discussions entre le Paris Saint-Germain et la Vieille Dame se sont intensifiées depuis la semaine dernière. Les 20 millions d’euros réclamés par les Parisiens sont jugés excessifs. Mais les deux parties pensent pouvoir se rapprocher. La Juve devra également trouver le moyen de financer le salaire annuel de Leandro Paredes à 7 millions d’euros. Un obstacle non négligeable pour les Turinois, annoncés proches d’accueillir l’ailier Angel Di Maria, en fin de contrat au Paris Saint-Germain.