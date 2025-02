Un désastre contre Liverpool, le PSG craint le pire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Trop fort pour la Ligue 1, le PSG a encore dicté sa loi face à l’OL dimanche soir en s’imposant 3-2. Mais les largesses défensives des Parisiens nourrissent quelques craintes avant de défier Liverpool en Europe.

Irrésistible depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain affrontait l’un des gros de la Ligue 1 ce dimanche soir avec le déplacement à Lyon. Une fois de plus, les hommes de Luis Enrique ont passé le test haut la main, s’imposant 3-2 grâce à une nouvelle prestation collective très aboutie. Sur le plan offensif, il est évident que l’actuel leader de la Ligue 1 est dans une forme resplendissante, ce qui peut laisser entrevoir de vrais motifs d’espoir dans l’optique du 8e de finale de la Ligue des Champions contre Liverpool.

Succès à Lyon ! ✅🔴🔵



Les Parisiens s'imposent 3⃣ buts à 2⃣ face à l'Olympique Lyonnais ! #Ligue1 | #OLPSG pic.twitter.com/vUl89lEiaC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 23, 2025

En revanche, les errements défensifs de la défense parisienne, qui a tout de même encaissé deux buts contre l’OL ce dimanche soir, sont plus inquiétants. Dans son analyse pour le journal L’Equipe, Luis Fernandez a reconnu que la défense du PSG allait souffrir face à un adversaire du calibre de Liverpool, encore impressionnant de son côté dimanche face à Manchester City en Premier League. « J'ai vu le match de Liverpool à Manchester City (gagné 2-0) et c'est vrai que c'est très costaud » reconnait l’ancien entraîneur du PSG dans les colonnes du quotidien national, avant de poursuivre.

La défense du PSG, une inquiétude avant Liverpool

« Les Reds dégagent beaucoup de talent et de maîtrise et possèdent un immense joueur, Mohamed Salah, très difficile à maîtriser. Les Parisiens ne devront surtout pas trop reculer, comme ils l'ont fait à Lyon en fin de match. La clé sera d'empêcher leur adversaire de bien ressortir et de commettre un minimum d'erreurs. Mais j'y crois : le PSG a l'effectif pour réaliser deux grandes performances face à Liverpool » a analysé le consultant de BeInSports, conscient que le Paris SG devra réaliser deux matchs parfaits pour espérer un exploit face aux Reds. Mais qui estime aussi que l’équipe de Luis Enrique est capable de se sublimer et de gommer ses erreurs pour réussir à éliminer l’actuel leader de la Premier League, ce qui constituerait de toute évidence une performance majuscule.