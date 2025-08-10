Un départ incompréhensible et une recrue spectaculaire, le PSG s'active

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Cette semaine, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier au sein de la formation de Luis Enrique. De son côté, Illya Zabarnyi ne va pas tarder à poser pied à terre dans l’hexagone. Les médias espagnols évoquent désormais la possibilité d’une troisième recrue.

Le Paris Saint-Germain poursuit son mercato de complément. Après l’opportunité de récupérer Lucas Chevalier, le club de la capitale va boucler la venue de Illya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. La formation de Luis Enrique veut préparer l’avenir avec l’arrivée du jeune défenseur central ukrainien. Mais le vainqueur de la Ligue des champions n’a pas fini son mercato et d’autres éléments vont s’ajouter au groupe selon la presse étrangère. Le PSG prépare désormais un renfort de choix au milieu de terrain.

Fabian Ruiz pas certain de rester à Paris ?

Selon le média Fichajes, le club de la capitale va tenter de récupérer Enzo Fernandez. Luis Enrique souhaite faire venir l’international argentin (37 sélections, cinq buts) au sein de son effectif. Le média espagnol explique que le joueur de Chelsea pourrait rejoindre l’hexagone pour une somme folle de 150 millions d’euros, une offre de 125 millions plus des bonus allant jusqu’à 25 millions. Pour rappel, le champion du monde 2022, a été acheté par les Blues lors du mercato hivernal en 2023 pour 121 millions d’euros en provenance du Benfica.

La saison dernière, Enzo Fernandez a disputé plus de 53 matchs toutes compétitions confondues en inscrivant neuf buts et délivrant 17 passes décisives. Fichajes précise que « l'arrivée d'Enzo Fernández répond à une demande de Luis Enrique, qui a désigné le milieu de terrain comme le joueur idéal pour combler le vide laissé par Fabián Ruiz, qui semble être sur le point de quitter l'équipe, » écrit le média espagnol. L’information n’a pas été confirmée par d’autres dans la presse, il faut donc attendre pour voir le PSG passer à l’action, même si le départ de Fabian Ruiz semble impossible sur le court terme, l'Espagnol étant devenu la pierre angulaire du milieu de terrain parisien.