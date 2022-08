Un colosse de L1 pour sauver le mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Avec le refus de l'Inter Milan de céder Milan Skriniar au PSG, le club de la capitale doit se pencher sur une nouvelle piste. Un joueur de l'AS Monaco plaît particulièrement à Luis Campos.

Très proche de signer au PSG pendant un temps, Milan Skriniar devrait finalement rester en Italie. Les dirigeants de l'Inter Milan bloquent son départ et demandent 70 millions pour le laisser partir. Un prix jugé trop haut pour Paris. Mais les dirigeants parisiens ne souhaitent pas pour autant se décourager et restent attentifs sur le marché des transferts. Christophe Galtier veut toujours un quatrième défenseur central de talent pour épauler Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos. Selon les informations du journaliste Saber Desfarges, Luis Campos penserait au joueur de l'AS Monaco, Axel Disasi pour remplacer le défenseur slovaque qui va rester en Lombardie. Le profil du Français séduit le directeur sportif portugais qui suit sa progression depuis déjà très longtemps.

Campos fan de Disasi depuis toujours

🔴🔵 Axel Disasi pisté par le PSG!



Le Monégasque est dans la short list parisienne en défense centrale.

Luis Campos apprécie fortement le profil du Français.

Il avait tenté d’ailleurs de le faire venir par le passé à Lille, lorsque le joueur était encore rémois.



À suivre. pic.twitter.com/JQY1gEjlOp — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 13, 2022

Saber Desfarges explique également que Luis Campos avait déjà tenté de recruter le joueur de 24 ans par le passé. Lorsqu'il évoluait à Reims, avant de taper dans l'œil des recruteurs de Monaco, Axel Disasi avait failli rejoindre le LOSC. Luis Campos était alors en poste chez les Lillois et avait essayé de convaincre le natif de Gonesse de rejoindre les Nordistes. Si finalement Disasi a choisi Monaco, Luis Campos pourrait bien prendre sa revanche et le faire venir au PSG. Titulaire depuis deux ans au sein de la défense centrale de l'ASM, le colosse d'1,90 m s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, à son poste. Évalué à 17 millions d'euros sur le site Transfermarkt, Disasi serait une opération beaucoup moins onéreuse que Skriniar pour les Parisiens qui ont déjà dépensé plus de 100 millions d'euros pour Renato Sanches, Ekitike, Vitinha, et Mukiele. Disasi pourrait être le troisième joueur français à rejoindre le PSG durant ce mercato estival.