Un buteur de classe mondiale au PSG, l'énorme surprise

Par Corentin Facy

Le PSG est prudent en ce début de mercato. Le secteur offensif doit pourtant être renforcé selon Kevin Diaz, qui milite pour l’arrivée d’un nouveau titulaire au poste de numéro neuf dans la capitale.

Le Paris Saint-Germain sort d’une saison historique avec le sacre tant attendu en Ligue des Champions et cette consécration a visiblement donné beaucoup de sagesse et de patience aux dirigeants parisiens sur le marché des transferts. Le mois de juillet arrive à sa fin et aucune recrue n’a pour l’instant débarqué dans la capitale française, un fait rarissime voire inédit depuis la venue du Qatar au PSG. Luis Campos estime toutefois que l’effectif est très bien composé et qu’il n’est pas utile de recruter à certains postes. Kevin Diaz n’est pas du tout de cet avis. Sur l’antenne de RMC, le consultant de l’After Foot a encouragé le Paris Saint-Germain à se renforcer et à ne pas se reposer sur les certitudes de la saison 2024-2025.

Kevin Diaz milite pour la venue d'un grand attaquant au PSG

Il estime notamment que Paris doit frapper fort avec la signature d’un avant-centre de classe internationale durant ce mercato, quitte à remettre Ousmane Dembélé à son ancien poste d’ailier droit. Un avis qui risque de diviser la communauté parisienne. « Le PSG doit être très précis et très subtil sur les rectifications qu’ils vont apporter à leur effectif. Aujourd’hui, ils ont 11 joueurs titulaires. Le gardien, tu peux le changer. Tu peux trouver un gardien aussi bon avec des qualités qui conviendront un peu mieux à Luis Enrique, on peut penser à Lucas Chevalier mais ça peut aussi être un autre gardien. Sur les autres postes, c’est difficile. A mon petit niveau, je conseillerais de prendre des titulaires et pas des joueurs pour la rotation » estime Kevin Diaz avant de conclure.

« Il faut faire des coups à la Kvaratskhelia. Si tu prends un mec pour remplacer Gonçalo Ramos, il ne faut pas prendre un remplaçant, il faut prendre un vrai numéro neuf et Dembélé peut retrouver son poste initial d’ailier. Pour moi, il faut faire venir des joueurs qui viennent pour être titulaires » a analysé le consultant de RMC, pas fan de l’immobilisme du PSG en ce début de mercato et qui aimerait voir du mouvement avec les arrivées de joueurs capables de bousculer les titulaires actuels. Il est toutefois peu probable que Luis Enrique valide auprès de sa direction la signature d’un avant-centre de classe internationale, le coach espagnol étant un fan absolu d’Ousmane Dembélé et de sa renaissance à ce poste de numéro neuf depuis le début de l’année 2025.