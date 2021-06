Un boulevard, le PSG est tout seul sur Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Manchester United a fait savoir à Cristiano Ronaldo que son recrutement n'était pas prévu, ce qui laisse un boulevard au PSG cet été.

Impeccable lors de cet Euro 2020, Cristiano Ronaldo sera attendu au tournant face à la Belgique. Mais peu importe le résultat de ce 1/8e de finale très attendu, CR7 aura prouvé, si besoin était, qu’à 36 ans, il faisait toujours partie des meilleurs finisseurs de la planète. Malgré cela, il ne fait pas rêver grand monde au mercato. Le Portugais a encore un an de contrat, mais la Juventus ne s’en cache presque plus, l’idéal serait de s’en séparer pour s’alléger de son imposant salaire, alors que l’alchimie n’est plus au rendez-vous sur cette dernière saison. Son bilan comptable est toujours aussi excellent, mais l’équipe semble tourner difficilement quand il est sur le terrain, et c’est aussi ce que pense le revenant Max Allegri au poste d’entraineur. Résultat, le quintuple Ballon d’Or a mandaté son fidèle agent Jorge Mendes pour lui trouver un nouveau point de chute. Manchester United y a récemment renoncé, et The Express révèle que le PSG est tout simplement tout seul sur le coup. C’est le journaliste Jack Otway qui confirme que, MU faisant l’énorme forcing pour faire venir Jadon Sancho, la piste CR7 a été mise à la poubelle.

« Cela signifie que le PSG est désormais le favori pour voir débarquer l’international portugais. La Juventus se demande quoi faire avec le joueur de 36 ans alors qu’elle cherche à équilibrer ses finances à la suite de la crise du coronavirus. Désormais un transfert au PSG semble être la seule option viable pour l’attaquant si la Juventus veut effectivement le lâcher », a fair savoir le journal anglais ce dimanche. Cela aurait pu sembler impensable il y a quelques années, mais pour le moment, le Paris SG ne va pas foncer sur le recrutement de Cristiano Ronaldo. Nasser Al-Khelaïfi attend le verdict de Kylian Mbappé sur son avenir, et cela pourrait durer. Néanmoins, le président du PSG semble avoir des envies folles de dépenser cet été, au point de se payer une attaque totalement folle avec CR7 en plus de Neymar, Di Maria et Mbappé ?