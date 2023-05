Un boulet proche du départ, le PSG se frotte les mains

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le prochain mercato estival du PSG promet pas mal de mouvements. Parmi les joueurs qui ont beaucoup déçu cette saison dans la capitale : Carlos Soler.

L'été dernier, Carlos Soler rejoignait le PSG pour apporter sa science du jeu après des années passées sous les couleurs du FC Valence. Les fans et observateurs du club de la capitale attendaient beaucoup de l'Espagnol. Mais le joueur de 26 ans est passé à côté. Jamais dans le rythme et maladroit dans le jeu, Carlos Soler pourrait bien finir par quitter le PSG dans les prochaines semaines malgré son contrat courant jusqu'en juin 2027. Heureusement pour lui, le milieu de terrain garde une très belle cote en Liga, où l'Atlético est notamment intéressé.

La Liga n'a pas oublié Carlos Soler

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carlos Soler (@carlos10soler)

Selon les informations de AS, l’Atletico Madrid désire ardemment s'attacher les services de Carlos Soler. Les dirigeants colchoneros l’ont d'ailleurs rencontré récemment. Un transfert cet été dans la capitale espagnole est considéré comme largement faisable. Pour cela, il faudra néanmoins que l'Espagnol baisse son salaire et arrive à l'Atlético dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Autre club cité pour recruter Carlos Soler : Villarreal. Plus les semaines passent et plus l'avenir de l'ancien joueur du FC Valence semble s'écrire loin du PSG. Le club de la capitale devra y trouver son compte avec pas mal de mouvements encore à réaliser, notamment au niveau des arrivées. Pour rappel, Carlos Soler a pris part à 33 rencontres cette saison avec Paris toutes compétitions confondues pour 6 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée seulement. Un rendement jugé inquiétant par les champions de France, qui ne veulent plus perdre de temps avec les joueurs qui ne répondent pas aux attentes. Et ils sont assez nombreux dans la situation de Carlos Soler...