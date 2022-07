Un an après, Liverpool remercie le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Persuadé de faire un gros coup l'été dernier, le PSG avait mis le paquet pour piquer Georginio Wijnaldum à Liverpool et au Barça. Un an après, ça rigole du côté des Reds.

Liverpool, qui vient de perdre Sadio Mané cet été, doit-il tout faire pour conserver les autres stars de l’effectif ? Mohamed Salah et Roberto Firmino restent des chouchous du public d’Anfield, et Darwin Nuñez espère être le prochain sur la liste. Mais à l’heure où les Reds s’attachent à préserver le coeur de leur équipe, y compris en offrant de gros contrats aux cadres de l’effectif, Jurgen Klopp a reçu un étonnant hommage de la part du journal The Express, qui a tenu à rappeler que le manager allemand avait la poigne et le flair pour prendre des décisions difficiles. Ainsi, le tabloïd anglais revient sur le départ de Georginio Wijnaldum, qui avait valu une volée de bois vert à Jurgen Klopp à l’époque. Faute d’avoir mis le paquet financièrement, Liverpool avait laissé filer un véritable héros du Kop, héros de la demi-finale face au Barça en 2019, et considéré comme un incontournable de l’effectif sur la feuille de match. Annoncé justement au Barça, Wijnaldum avait finalement rejoint le PSG.

La chute de Wijnaldum avec le PSG

Mais, à l’heure où le PSG négocie avec l’AS Roma pour le départ du Néerlandais, le journaliste Andrew Mclean a tenu à rappeler à quel point Liverpool et son manager avaient réussi à anticiper la perte de vitesse de Wijnaldum. « Son départ par la petite porte du PSG démontre que Klopp avait encore une fois raison de ne pas proposer un contrat très onéreux au Néerlandais. Celui qui a quitté Anfield pour rejoindre le PSG n’a pas réussi à impressionner grand monde », livre ainsi la plume de The Express, pour qui la chute du milieu de terrain box-to- box, qui a aussi perdu sa place en sélection, démontre que Klopp est un manager qui ne fait pas n’importe quoi avec l’argent de ses propriétaires. Car si l’entraineur allemand avait insisté, nul doute que le gros contrat aurait été proposé à Wijnaldum, qui semblait au sommet de sa carrière l’été dernier. Le PSG a, malheureusement pour lui, permis de démontrer que la descente a été plutôt violente dès qu’il a quitté le club de la Mersey.