Un ami de Lionel Messi rapporte 2ME au PSG

Prêté avec option d'achat par le PSG à l'AS Rome, Leandro Paredes était titulaire au coup d'envoi du match contre l'AC Milan, l'Argentin marquant même un but. Le club italien doit payer 2ME à Paris pour cela.

Petites causes, grands effets. Lors du prêt du champion du monde argentin à l'AS Rome en août 2023, les dirigeants parisiens avaient inclus une option qui prévoyait que si Leandro Paredes atteignait la barre des 80 matchs avec la Roma, alors le club de la capitale italienne devait verser un bonus de 2 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Afin de ne pas atteindre ce cap, les dirigeants romains avaient demandé et obtenu de Claudio Ranieri qu'il se passe de Paredes depuis plusieurs matchs. Mais dimanche, à l'occasion de la réception de l'AC Milan, Ranieri a décidé de titulariser Leandro Paredes, avec l'accord de son président, car l'AS Rome peut encore dépasser la Juventus et se qualifier pour la Ligue des champions.

Paredes fait un beau cadeau au PSG

Le milieu défensif argentin, grand copain de Lionel Messi, a donc commencé la rencontre et a marqué le deuxième romain, avant de céder sa place. Automatiquement, la clause a été levée et la Roma va donc devoir verser 2 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Pour Leandro Paredes, qui ne jouait plus depuis plus rencontres, c'est évidement une très bonne nouvelle. « C'est une immense émotion de venir au stade avec mes enfants et finalement de disputer un match comme celui-ci, de se battre jusqu'au bout pour se qualifier pour la Ligue des champions. Combien de chances avons-nous d'y arriver ? Il nous reste un match, dimanche, nous essaierons de le gagner », a confié l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui espère que l'AS Rome dépassera la Juventus lors de la 38e et dernière journée de Serie A. Les dirigeants romains, qui ont lâché 2 millions d'euros, le souhaitent aussi.