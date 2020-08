TV : Di Meco refuse de commenter le PSG s'il va en finale

Dans : PSG.

Commentateur habituel de Paris en Ligue des champions, Eric Di Meco a demandé à RMC de ne pas être au micro si le PSG va en finale.

Eric Di Meco était au micro de RMC pour le quart de finale de la Ligue des champions gagné par le Paris Saint-Germain face à l’Atalanta et sauf changement, il le sera encore pour la demi-finale de mardi prochain contre l’Atlético Madrid ou Leipzig. Cependant, selon L’Equipe, si le PSG va jusqu’en finale, alors Eric Di Meco ne souhaite pas commenter cette rencontre qui pourrait être historique pour le club de la capitale. Le quotidien sportif précise que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui a gagné la Ligue des champions il y a 27 ans avec l’OM, a demandé et obtenu de RMC de ne pas être au micro, estimant ne pas être « le mieux placé » pour cette éventuelle finale du PSG.

Si Neymar et ses coéquipiers obtenaient un ticket pour la finale de la Ligue des champions prévue le 23 août à Lisbonne, alors c’est Jérôme Rothen, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui sera associé dans le rôle de consultant à un journaliste maison, Rothen n'ayant pas le même problème de Di Meco. A noter que quelle que soit l’affiche de cette finale de C1, elle sera diffusée en clair sur TF1 et commentée par le duo vedette de la Une, et bientôt de Téléfoot, à savoir Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.