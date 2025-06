TV ‍: Canal+ comble les fans du PSG avec 75 minutes de bonheur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sacré champion d’Europe samedi soir, le PSG va avoir droit à un documentaire exceptionnel de Canal+ retraçant la semaine qui a guidé l’équipe de Luis Enrique vers sa première Ligue des Champions.

Les supporters du Paris Saint-Germain sont encore sur leur petit nuage, et cela va durer encore un bon moment. Tout un club savoure la première Ligue des Champions remportée par le PSG, samedi dernier face à l’Inter Milan (5-0) à Munich. Un sacre légendaire pour les coéquipiers de Marquinhos, que les amoureux du club de la capitale vont pouvoir savourer encore dans les jours à venir. Et pour cause, Canal+ a annoncé la sortie d’un documentaire exceptionnel ce dimanche en clair à 19h30.

Un doc de 75 minutes « pour (re)vivre cette semaine légendaire de l’intérieur » et qui s’intitulera « Après tant d’années… PSG : Le film du sacre ». Une heure et quinze minutes de bonheur pour les fans du club Bleu et Rouge sur l’antenne de Canal+, diffuseur de la Ligue des Champions en France et qui a vécu au plus près la première étoile décrochée par le PSG ce week-end. De quoi rendre fous de joie les Parisiens et au contraire, de faire grogner les anti-PSG, lesquels reprochent depuis plusieurs jours à la chaîne cryptée d’en faire un poile trop avec la coupe aux grandes oreilles remportée par l’équipe de Luis Enrique.