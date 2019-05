TV : Après la taloche de Neymar, il porte plainte contre Pierre Ménès !

Dans : PSG, Coupe de France.

Après avoir menacé de porter plainte contre Neymar, qui lui avait remis les idées en place en lui donnant une petite taloche samedi soir après le match PSG-Rennes, l'individu qui jugeait bon d'invectiver les joueurs parisiens tout en filmant la scène a fait savoir, par un de ses avocats qu'une plainte était déposée contre....Pierre Ménès. Via les réseaux sociaux, le consultant de Canal+ avait été clair et direct à l'encontre de celui qui est présenté comme le proche d'un joueur rennais: « Il se fout de la gueule du monde, il veut juste du pognon le mec, c’est un escroc. En plus, le mec n’a même pas payé sa place, il était invité par un joueur rennais. Il arrive et il insulte un par un les joueurs du PSG qui passent. Il a du pot, c’est que je ne sois pas un joueur du PSG, car il aurait pu porter plainte. »

Pour l'avocat de celui qui voulait faire du buzz..et a réussi, cette sortie de Pierre Ménès est intolérable. « Ce sont des milliers de personnes anonymes qui injurient ou menacent mon client sur les réseaux sociaux depuis ces déclarations de M. Ménès. Pour nous, ces propos sont diffamatoires et donneront lieu à condamnation. Personne n'est au-dessus des lois. Y compris les chroniqueurs de football. On reproche à mon client de vouloir faire le buzz. Ce que je constate c'est que ce sont bien ces propos diffamatoires qui ont fait le buzz. Et on peut se demander si ce n'était pas le seul but. Polémiste est un métier comme un autre mais qui comporte des règles. L'une des premières est de ne jamais diffamer ou injurier », explique, sur le site de L'Equipe, Maître Philippe Ohayon, avocat au barreau de Paris. Sentez vous le feuilleton qui commence....