Tuchel, Emery, Ancelotti, le PSG n'y est pour rien

Par Alexis Rose

Éliminé de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourra suivre le reste de la compétition par procuration avec un oeil avisé sur trois de ses anciens entraîneurs…

Unai Emery, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel… Quel est le point commun entre ces trois entraîneurs ? Ils ont tous été un jour sur le banc du PSG, et ils vont tous se retrouver en quarts de finale de la Ligue des Champions à la tête d’un autre club. Alors que pendant ce temps-là, la saison de Paris est déjà terminée ou presque, et ce depuis la nouvelle sortie de route face au Real Madrid le 9 mars dernier. Mais alors quel est le souci du PSG avec ses coachs ? La question se pose, sachant que les derniers coachs du PSG ont échoué à Paris avant de réussir ailleurs. Si certains suiveurs du club de la capitale n'hésitent pas à incriminer les dirigeants, Jérôme Rothen, lui, refuse de dire que le PSG ne sait pas se servir de ses techniciens.

« Ces entraîneurs ont manqué beaucoup de choses au PSG »

« Arrêtez avec vos raccourcis à deux balles ! Bien se sentir dans un club, c’est l’essence même du foot. Il y a des gens qui sont en situation d’échec dans un club, et qui se révèlent en partant dans un autre grand club. Il y a tellement de paramètres à mettre en avant pour expliquer un échec. Rejeter la faute sur la structure du PSG, c’est un raccourci. On dit que Paris est inentraînable car il y a un président qui ne fait pas que présider, car il y a un directeur sportif qui fait n’importe quoi, car il y a des joueurs mercenaires qui s’en foutent… Non, c'est un ensemble. Mais pour parler d’un entraîneur, on le juge sur ce qu’il met en place pour être efficace et être bien dans son rôle. Sauf qu’il y a eu des problèmes. Emery est le responsable numéro 1 de la remontada au Barça, la plus grosse désillusion de l’histoire du PSG. Le souci venait de lui, de la construction d’équipe, du caractère. Derrière, il y a eu Tuchel, qui a été champion d’Europe avec Chelsea, c’est bien. Mais on ne peut pas comparer ce qu’il fait à Chelsea et ce qu’il a fait au PSG. À Paris, plus personne n’en voulait, car il n’a pas tenu sa ligne de conduite en allant dans le sens des joueurs. Ces entraîneurs ont manqué beaucoup de choses au PSG, ils ont fauté, même si la structure du club ne va pas… Ils ont échoué au PSG. Mais ça reste des bons coachs, et ils ont su se réinventer », a lancé le consultant de RMC, qui estime donc que les fautifs des derniers échecs sont les coachs. Reste maintenant à voir si Mauricio Pochettino sera le prochain sur la liste ou pas…