Tu dois signer ailleurs qu'au PSG ! Darwin Nunez reçoit un ordre

Véritable tueur des surfaces à Benfica, Darwin Nunez va bénéficier d’une cour effrénée des grands clubs européens cet été. L’attaquant uruguayen de 22 ans est notamment dans le viseur du PSG mais Diego Forlan lui conseille une autre destination.

Moins médiatisé qu’un Kylian Mbappé ou un Erling Haaland, Darwin Nunez est pourtant tout aussi talentueux et précoce. L’attaquant de 22 ans porte l’attaque de Benfica avec ses 34 buts en 40 matches cette saison. Des chiffres qui font de cet Uruguayen l’une des attractions annoncées du prochain mercato d’été. Les grandes écuries européennes se bousculent déjà avec notamment le PSG. Le club parisien en ferait bien son nouveau numéro neuf, avec ou sans Kylian Mbappé. Mais, la concurrence est rude dans toute l’Europe, que ce soit en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Manchester United est l'une des possibilités citées et elle serait du goût de Diego Forlan.

L'ancien grand attaquant de la Celeste enverrait directement son jeune compatriote chez les Red Devils. « Je pense que c'est un très bon joueur. Un bon garçon qui se débrouille très bien à Benfica et qui connaît une bonne saison. Pas seulement en championnat portugais, mais en Ligue des champions. Il a beaucoup de potentiel et pourrait s'intégrer à Manchester United, mais il faut être patient car il continue de s'améliorer », a t-il indiqué pour le journal catalan Sport.

🚨🇺🇾| Manchester are looking at Darwin Núñez right now and taking his availability very serious.



