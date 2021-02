Transfert PSG : Barcelone sur Verratti, épisode 2 !

Dans : PSG.

En juillet 2017, le FC Barcelone était tout proche de s’offrir les services de Marco Verratti en provenance du Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale avait finalement été intransigeant dans les négociations avec le Barça, qui n’avait pas été en mesure de combler les attentes du Paris Saint-Germain. Quatre ans plus tard, le vice-champion d’Espagne en titre serait de nouveau intéressé par la perspective de recruter Marco Verratti. A en croire les informations obtenues par Don Balon, le résultat de l’élection présidentielle du mois de mars sera déterminante à ce sujet puisque l’un des candidats fait du milieu de terrain parisien sa grande priorité pour renforcer l’entrejeu du Barça. Il s’agit de Joan Laporta, lequel apprécie grandement Marco Verratti, et verrait en lui le complément idéal de Frenkie De Jong chez les Blaugrana.

Preuve que le potentiel futur président du FC Barcelone apprécie Marco Verratti, des négociations auraient déjà été entamées avec Mino Raiola, l’agent de l’international italien du PSG. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo réclameraient une somme comprise entre 50 et 60 ME pour lâcher celui qui va reprendre l’entraînement ce vendredi, après avoir contracté le coronavirus. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone, qui traverse une crise financière sans précédent, aura les moyens de ses ambitions dans le dossier Marco Verratti. De toute évidence, le club blaugrana devra vendre avant d’espérer rafler la mise avec une offre suffisamment attractive pour le Paris Saint-Germain. De son côté, Mauricio Pochettino devrait logiquement s’opposer au départ de celui qu’il considère depuis sa venue au PSG au mois de janvier comme le meilleur milieu de terrain de son effectif. En cas de départ de son « Petit Hibou », le Paris SG sera dans l’obligation de frapper très fort pour le remplacer…