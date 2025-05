Trafic au Parc des Princes, Paris Match dévoile tout

Dans : PSG.

Prises en flagrant délit en plein trafic de titres d'accès premium pour accéder aux salons VIP du Parc des Princes, cinq vacataires du Paris Saint-Germain sont désormais interdites de stade et seront prochainement jugées.

L'énorme quantité d'argent qui rôde autour du Paris Saint-Germain donne forcément vie à des business qui font grincer des dents. La controversée plateforme "Ticketplace" permet par exemple à n'importe qui de revendre sa place, tout en faisant exploser les prix en fonction de la position dans le stade et de l'importance du match en question. Mais cette façon de faire est autorisée par le club puisque lui-même le promeut sur son site officiel. Dans l'ombre, d'autres business aussi fructueux qu'illégaux entachent les couloirs du Parc des Princes. Comme le révèle Paris-Match, cinq personnes ont récemment été arrêtées pour trafic de bracelets donnant accès aux salons VIP de l'enceinte parisienne.

Les salons VIP, plaisir prisé

Depuis la tribune Borelli du Parc des Princes, il est possible d'accéder à des salons VIP dans lesquels se mélangent boisson et petits fours, le tout avec une vue rêvée sur le rectangle vert. Pour certains, toutefois, l'existence de ces pièces a surtout été l'occasion d'en tirer profit. Selon le magazine hebdomadaire, cinq personnes âgées de 32 à 51 ans ont été prises la main dans le sac, en plein trafic de bracelets donnant accès à ces fameux salons lors du match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa (3-1) le 9 avril dernier. Une trouvaille qui tombait à pic, car elle faisait alors suite à une plainte pour escroquerie et abus de confiance déposée quelques semaines plus tôt par le directeur de la sécurité du Parc des Princes.

Parmi les cinq auteurs figurent notamment un agent de la sécurité en charge de contrôler l'accès au salon Haussmann, là où les recherches ont été concentrées par le Service transversal d'agglomération des événements, et un abonné de la tribune Borelli. Un plan machiavélique qui consistait à revendre les bracelets d'accès jusqu'à 1500 euros unité en fonction de l'importance de la rencontre. Arrêtés, les cinq malfrats ont été interdits de stade et seront prochainement jugés. Quant au PSG, le club affirme que ce ne sont pas des salariés mais bien des vacataires.