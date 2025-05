Tickets pour PSG-Inter ‍: Le marché noir écoeure les supporters

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les premiers supporters du PSG ont réussi à acheter des places pour la finale de la Ligue des champions grâce à un code fourni par le club de la capitale. Et certains tickets sont déjà en vente à prix d'or.

« Certains abonnés ont transformé leurs abonnements en produit financier. » Sur les réseaux sociaux, cet avis d'un fan du Paris Saint-Germain résume la pensée d'une énorme majorité de ceux qui ont compris qu'ils ne pourraient pas assister à la finale contre l'Inter le 31 mai prochain à Munich. Face à l'énorme demande de places, et n'ayant que 18.000 places à sa disposition pour 30.000 abonnés au Parc des Princes, le PSG a tenté d'organiser les choses. Globalement, ce sont les plus anciens abonnés et ceux qui ont manqué le moins de matchs cette saison qui ont été les premiers à recevoir le précieux code qui permettait d'acheter une place dès vendredi.

Et quelques minutes après avoir envoyé le mail avec le code, le Paris SG a vu apparaître les premiers billets en vente au marché noir à des prix monstrueux puisque des places à 70 euros étaient revendues à plus de 3.000 euros. Sur X, la colère a grimpé d'un cran, certains supporters, qui pensent ne pas avoir droit au fameux code, étant ulcérés, à juste titre, de voir que d'autres fans du PSG se gavaient financièrement. Membre du collectif Paris United, Nicolas Puiravau a déclenché les hostilités.

Petit message pour tous les sales types qui ont attrapé des places pour Munich lors de la vague 1 et qui sont déjà en train d’essayer de les revendre 2000 ou 3000€ : mangez-les !!!! Vous êtes la honte de cette communauté. Les amis, ne tombez pas dans le panneau svp 🙏#PSG — Nikop17 (@nikop17) May 9, 2025

« Petit message pour tous les sales types qui ont attrapé des places pour Munich lors de la vague 1 et qui sont déjà en train d’essayer de les revendre 2000 ou 3000€ : mangez-les !!!! Vous êtes la honte de cette communauté. Les amis, ne tombez pas dans le panneau svp », a lancé l'ancien journaliste sur les réseaux sociaux, ce dernier précisant qu'à titre personnel, il n'avait toujours pas de ticket pour la finale de la Ligue des champions, espérant être dans la deuxième vague de codes envoyés par le PSG. Et nombreux sont ceux qui ont emboîté le pas afin que les dirigeants du Paris Saint-Germain tentent d'identifier qui sont les revendeurs et annulent leurs tickets et même leurs abonnements pour la saison prochaine.

Les Ultras du PSG n'ont pas communiqué sur la finale

D'autant qu'une rumeur circule depuis quelques heures, à savoir que le PSG aurait privilégié les supporters des tribunes latérales par rapport aux virages. Pour l'instant, le Collectif Ultras Paris n'a pas communiqué sur ce sujet, même si on imagine que compte tenu des excellentes relations avec Nasser Al-Khelaifi, le CUP aura son quota de billets pour mettre le feu au match PSG-Inter programmé dans trois semaines jour pour jour.