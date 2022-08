Thierry Henry offre déjà la Ligue des champions au PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Encore en démonstration à Lille (1-7) dimanche en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a confirmé l’état d’esprit aperçu depuis la présaison. Les attaquants Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont totalement impliqués. Ce qui, d’après Thierry Henry, pourrait permettre aux Parisiens de remporter la Ligue des Champions cette saison.

Même si l’entraîneur Christophe Galtier dément l’objectif, ce Paris Saint-Germain peut vraiment viser le parcours sans faute en Ligue 1. Il est bien difficile d’imaginer les Parisiens en difficulté s’ils évoluent à ce niveau tout au long de l’exercice. Le LOSC pourra confirmer, le champion de France est tout simplement inarrêtable en ce début de saison. Et pour cause, ses trois attaquants ont fini par adopter le bon état d’esprit.

La MNM défend enfin

Au-delà de leurs statistiques déjà impressionnantes, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi surprennent dans leur repli défensif. De quoi bluffer Thierry Henry, lequel a lancé un avertissement aux cadors européens. « Moi, ce qui m’intéresse, c’est de voir ce que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé font quand ils n’ont pas la balle, a souligné le consultant de Prime Video après le festival à Lille dimanche. Et là, même à 5-1, 6-1, 7-1… ils revenaient toujours défendre ! S’ils continuent comme ça, je vous le dis : attention à la France et attention à l’Europe aussi ! »

L’ancien attaquant en a également profité pour encenser le milieu Vitinha, impliqué sur le mouvement collectif avant le but d’Achraf Hakimi. « L'action où Vitinha laisse passer la balle pour Neymar, et Neymar la met à Hakimi, si Vitinha la prend c'est fini. Mais comme je dis bien souvent, ça ne sert à rien d'avoir des yeux si ton esprit est aveugle. Et lui, son esprit, il voit clair avec. (…) C’est l’esprit de champion, quand il y aura plus de matchs, ça ne sera pas évident. Mais il n’y a rien à dire sur ce PSG-là. Ils m’ont donné envie de jouer (…) Et c’est beaucoup plus facile pour un joueur comme Vitinha de s’intégrer à cette équipe », a commenté Thierry Henry.