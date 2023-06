Thierry Henry au PSG, le coup de théâtre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG travaille désormais principalement sur la venue de Julian Nagelsmann. L’Allemand aura un adjoint français, et la piste menant à Thierry Henry n’est pas encore totalement morte.

Les discussions avancent entre Julian Nagelsmann et le PSG, puisque les derniers échanges de cette semaine ont été positifs. Un réel changement par rapport aux jours précédents, où les deux parties étaient méfiantes. Paris se voulait prudent par rapport à un technicien qui avait déjà refusé Chelsea au printemps, et qui avait aussi ses exigences. De son côté, l’entraineur allemand restait à l’écoute des différents prétendants même s’il n’y a que le PSG qui lui fait la cour aussi assidûment. Parmi les points qui font l’unanimité, il y a le fait que l’ancien coach du Bayern Munich doit absolument s’associer avec un adjoint français. Le nom de Thierry Henry a rapidement été cité, avant d’être oublié. Il se murmurait que le champion du monde 1998 avait voulu se renseigner sur le vestiaire parisien et la façon dont le club fonctionnait, et qu’il n’avait pas du tout été rassuré.

Un profil à oublier pour la saison prochaine ? Pas tout à fait car quelques indices laissent à penser que le dernier mot n’est pas encore tombé. C’est tout d’abord le média Sports Zone qui affirme que la piste Thierry Henry ne fait pas l’objet d’un non définitif. La tendance est jugée comme défavorable, mais pas perdue pour autant. Le fait aussi de voir quitter ses habitudes de consultants pour CBS et Amazon, est à l’étude pour l’ancien attaquant d’Arsenal, qui a envie de retrouver le terrain, mais rêvait de le faire comme entraineur principal. En tout cas, la proposition salariale serait copieuse, et quasiment inédite pour un adjoint, qui n’est pas non plus n’importe qui.

Henry n'écarte aucune possibilité

Résultat, la réflexion est toujours en mise. La preuve, dans un reportage sur l’émission de CBS autour de la Ligue des Champions, la chaine américaine a reconnu être bien obligée de se préparer à toute éventualité avec son consultant vedette, qui contrairement à ses acolytes Jamie Carragher et Micah Richards, rêve de retrouver un banc de touche. Interrogé sur son avenir, Thierry Henry a ainsi botté en touche, permettant ainsi de maintenir le suspense. « On verra bien l'évolution des choses... Rien n'est jamais sûr », a livré l’ancien recordman de buts en équipe de France. La preuve que le dossier du PSG ne le laisse en tout cas pas insensible, même si le consultant souvent avisé se veut aussi lucide, et sait qu’il met les pieds dans un véritable tourbillon sportif et médiatique dont il n’est pas forcément fan.