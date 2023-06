Thiago Motta ne viendra pas au PSG, il reste à Bologne

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cité comme l'un des possibles successeurs de Christophe Galtier, Thiago Motta ne viendra pas au PSG cet été. L'ancien joueur parisien a en effet lié son destin à Bologne.

Après une ultime victoire dimanche à Lecce, Bologne s'est finalement classé à la neuvième place du classement de Serie A. Une position inespérée pour les Rossoblu i Veltri. Arrivé en septembre 2022 pour remplacer Sinisa Mihajlovic, qui souffrait d'une leucémie et est décédé en décembre, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a séduit les supporters de Bologne par le jeu pratiqué par son équipe. Et visiblement, du côté du PSG, on avait un oeil attentif sur Thiago Motta, au point d'en faire un candidat très sérieux au poste que Christophe Galtier s'apprête à céder. Mais, au lendemain de la rumeur qui envoie Julian Nagelsmann et Thierry Henry sur le banc des champions de France, la presse italienne annonce que Thiago Motta va prolonger son contrat avec Bologne.

Ce lundi, l'ancien international italien, âgé de 40 ans, a rencontré Joey Saputo, le propriétaire du club, ainsi que d'autres dirigeants, et il a été convenu que Motta allait continuer à mener le club d'Emilie-Romagne. Antonio Petrazzuolo, journaliste italien réputé, confirme que Thiago Motta sera bien à Bologne la saison prochaine et nulle part ailleurs. Le retour de Motta au PSG n'est donc pas pour cette année.