Thiago Motta entraîneur du PSG, rencontre secrète en Italie

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présenté comme l'un des possibles futurs entraîneurs du Paris Saint-Germain, Antonio Conte a été limogé dimanche soir par Tottenham. Le technicien a un profil qui peut effectivement changer les lignes chez les champions de France, mais l'heureux élu est peut-être ailleurs.

La trêve internationale a beau avoir soulagé un peu la pression mise sur Christophe Galtier, il est clair que ce dernier est en grand danger sur le banc du PSG. Car le titre de champion de France est loin d’être acquis, et même si l’ancien coach de Nice est certain de finir la saison, il est illusoire de croire qu’il restera à son poste, tant le jeu pratiqué par Paris n’est pas bon, malgré Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Pour remplacer Galtier, un nom revient sans cesse, celui de Zinedine Zidane, mais cela est le cas depuis plusieurs années sans que jamais Zizou ne débarque au Parc des Princes en sauveur. Mais ce lundi, un nouveau nom circule, les dirigeants du Paris Saint-Germain ayant même déjà rencontré le possible futur entraîneur, Thiago Motta, actuellement en poste à Bologne, selon un journaliste italien.

Thiago Motta proche d'un retour au PSG

Agé de 40 ans, l’ancien milieu de terrain international italien a fini sa carrière de joueur au PSG, dont il a porté le maillot de 2012 à 2018, avant ensuite de prendre pendant deux ans les commandes des U19 du club de la capitale. Lorsqu’il a quitté Paris avant de faire une pige au Genoa, en 2019, Thiago Motta n’avait pas masqué ses ambitions. « Le PSG, c’est ma maison. C’est là que je suis resté le plus longtemps. J’y ai gagné beaucoup de titres en tant que joueur, mon ambition est d’en gagner d’autres, dont la C1, avec ce club comme entraîneur », avait alors expliqué celui qui après le Genoa a dirigé La Spezia, et depuis septembre dernier le club de Bologne, actuel 10e de Serie A. Tout cela en gardant des liens très courtois avec Nasser Al-Khelafi. Et ce lundi, Fabio Caressa, journaliste italien pour Sky Sports Italie, affirme que le leader de la Ligue 1 a rencontré Thiago Motta pour parler de l’avenir, alors même qu’Antonio Conte est désormais libre. Caressa est allé plus loin.

En direct sur la chaîne sportive, le journaliste a expliqué pourquoi le désormais ancien entraîneur de Tottenham ne sera pas le successeur de Christophe Galtier, même s’il a toutes les qualités pour. « On savait avant Noël que ça finirait mal avec Tottenham pour Antonio Conte. Il est très exigeant avec ses joueurs, et s’il voit que les dirigeants ne le suivent pas, il préfère partir que finir cinquième (...) Je pense que Conte est le seul à pouvoir aider le PSG à remporter la Ligue des champions. Antonio Conte peut vraiment le faire et il est le seul. Mais le PSG va prendre Thiago Motta, il y a déjà eu une rencontre avec lui. Ensuite, les choses peuvent changer, mais l'ancien milieu de terrain connaît le club et est un peu en avance », a expliqué Fabio Caressa, persuadé donc que 5 ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain Thiago Motta va y revenir par la grande porte. Il y a quelques semaines, Gianluca di Marzio, autre célèbre journaliste italien, avait lui aussi indiqué que la possibilité de voir Motta revenir à Paris était grande, même si l'Inter pensait aussi à ce dernier. Exit donc les rumeurs sur Zinedine Zidane, dont le nom est toujours évoqué pour un nouveau come-back à Madrid ou bien à la Juventus.