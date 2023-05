Thiago Motta au PSG, Luis Campos n'en veut pas

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une excellente saison avec Bologne en Serie A, Thiago Motta a tapé dans l'œil de plusieurs cadors européens qui louent son travail, dont le PSG. Mais le technicien italien ne fait pas l'unanimité auprès de tout le monde à Paris.

À une journée de la fin de la Ligue 1, le PSG est champion de France et Christophe Galtier va probablement diriger l'équipe parisienne pour la dernière fois contre Clermont, au Parc des Princes. La direction du club de la capitale étudie déjà les candidatures pour le futur entraîneur du PSG. Nasser Al-Khelaïfi est convaincu qu'un ancien joueur du club peut apporter quelque chose, à l'instar de Zinédine Zidane avec le Real Madrid ou de Xavi avec le FC Barcelone. Qui de mieux que Thiago Motta, dont le travail suscite les acclamations en Italie pour assurer ce rôle ? Pourtant, selon les renseignements du Parisien, l'ancien milieu de terrain du PSG ou de l'Inter Milan n'est pas le premier choix de Luis Campos.

Thiago Motta au PSG, Luis Campos met son veto

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bologna Fc 1909 (@officialbolognafc)

Le directeur sportif de Paris n'est clairement pas convaincu par les travaux de Thiago Motta qui manque encore cruellement d'expérience, notamment en Ligue des Champions. Luis Enrique reste pour le moment le souhait du Portugais pour remplacer Galtier au PSG, alors que plus haut dans la hiérarchie, on pense fortement à José Mourinho. Néanmoins, rien n'est figé pour Thiago Motta qui a encore une chance de devenir le coach de Paris. Le mercato estival n'a pas encore débuté et le PSG n'est pas assuré de parvenir à un accord avec Enrique ou Zidane, qui reste le rêve du Qatar. Malgré la réticence de Luis Campos, Motta reste une option crédible pour Nasser Al-Khelaïfi qui a pu constater les qualités de l'Italien lorsque ce dernier a entraîné les U19 du PSG. Thiago Motta est aussi un entraîneur convoité, notamment en Italie où la valse des coachs est souvent très rythmée durant l'intersaison. Paris va vite devoir faire un choix et se positionner pour connaître son futur entraîneur.