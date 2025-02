Théo Hernandez sacrifié, une occasion en or pour le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A cause de ses performances décevantes et des tensions avec le nouvel entraîneur Sergio Conceição, Théo Hernandez pourrait quitter le Milan AC l’été prochain. Le latéral gauche n’est plus certain de prolonger son contrat. Peut-être une opportunité pour le Paris Saint-Germain, régulièrement cité parmi les courtisans du Français.

Le Paris Saint-Germain tient l’ouverture tant attendue sur la piste Théo Hernandez. Ces dernières années, le club de la capitale a souvent été cité parmi les prétendants du Français. Mais le Milan AC n’a jamais ouvert la porte à son départ. Les Rossoneri ont plutôt entamé des discussions avec leur latéral gauche pour prolonger son contrat qui expire en 2026. Résultat, aucun accord n’a été trouvé après des mois de négociations. Et la tendance devrait rester négative si l’on en croit La Gazzetta dello Sport.

Les performances décevantes et le comportement de Théo Hernandez cette saison n’aident pas la direction à faire un effort supplémentaire. Pas plus que les tensions entre l’international tricolore et le nouvel entraîneur Sergio Conceição. Il n’est pas certain que le Milan AC insiste pour le prolonger et le garder. D’autant qu’un départ de l’ancien joueur du Real Madrid permettrait de financer le transfert définitif de João Félix.

Théo Hernandez sacrifié pour João Félix ?

Déjà satisfait des débuts du Portugais arrivé en prêt sec cet hiver, le club lombard envisage de solliciter Chelsea pour un prêt avec une obligation d’achat d’environ 40 millions d’euros hors bonus. Le cador italien pourrait donc sacrifier Théo Hernandez à seulement un an de la fin de son contrat. Si le scénario se confirme, nul doute que des clubs tenteront d’en profiter. Le Paris Saint-Germain peut en faire partie quand on sait que l’effectif de Luis Enrique ne possède qu'un seul véritable latéral gauche, à savoir Nuno Mendes. L’arrivée du frère de Lucas Hernandez ne ferait pas de mal.