Théo Hernandez, la piste en or massif du PSG !

Par Corentin Facy

Étincelant avec les Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar, Théo Hernandez intéresse le PSG au mercato.

Titulaire lors de la Coupe du monde avec la France en raison de la blessure de son frère Lucas dès le premier match, Théo Hernandez a parfaitement tenu son rang. Considéré en Italie comme le meilleur latéral gauche de la Série A, le joueur de l’AC Milan a été un élément précieux pour Didier Deschamps durant cette compétition. Et selon les informations du site Todo Fichajes, les prestations de Théo Hernandez ne sont pas passées inaperçues auprès des dirigeants du Paris Saint-Germain. En effet, le champion de France en titre serait très intéressé par la perspective de récupérer Théo Hernandez lors du prochain mercato estival. Bien que le natif de Marseille soit sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2026, le PSG a bien l’intention de tenter sa chance selon le média espagnol.

Théo Hernandez dans le viseur du PSG ?

Todo Fichajes croit néanmoins savoir que pour s’attacher les services de Théo Hernandez, le Paris Saint-Germain va devoir payer le prix fort. La somme de 60 millions d’euros est évoquée pour un potentiel transfert de Théo Hernandez, dont la valeur marchande ne cesse de grimper ces derniers mois en raison de ses performances remarquables, que ce soit avec l’AC Milan ou sous le maillot de l’Equipe de France. Reste maintenant à voir si de son côté, Théo Hernandez sera intéressé par un éventuel transfert à Paris, dont le responsable du recrutement Luis Campos a visiblement la ferme intention de recruter un latéral gauche l’été prochain malgré les présences dans l’effectif de Juan Bernat et surtout de Nuno Mendes. Et pour cause, il y a quelques jours, c’est la rumeur Ferland Mendy qui avait fait du bruit du côté du PSG, où la volonté de s’offrir un renfort à ce poste l’été prochain est désormais clairement affichée.