Tenas trouve son bonheur, le PSG boucle son départ

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherche à dégraisser son effectif en cette fin de mercato. Arnau Tenas est prié de se trouver une nouvelle équipe rapidement.

Luis Enrique a décidé de bouleverser la hiérarchie des gardiens de but cet été. Exit Gianluigi Donnarumma ou encore Arnau Tenas. Le premier cité a la cote en Premier League et pourrait même prendre la direction de Manchester City. Concernant le second, un avenir en Liga est plus certain. L'ancien joueur du Barça ne manque pas de prétendants. Certaines des écuries intéressées ont de belles ambitions et pourraient signer un petit chèque au PSG pour le récupérer. C'est notamment le cas de Villarreal, qui se cherche un nouveau gardien de but.

Tenas, direction Villarreal ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ARNAU TENAS 🐺 (@arnautenas)

Selon les informations de Marca, le Sous-marin jaune veut en effet s'attacher les services du portier catalan. Une destination qui plait au joueur du Paris Saint-Germain, lequel veut partir afin de continuer sa progression au plus haut niveau. Villarreal et le PSG sont en négociations avancées afin de trouver la meilleure formule possible. Le club espagnol souhaiterait, dans un monde idéal, boucler un prêt avec option d'achat.

A noter que le Celta Vigo est également dans le coup pour tenter de récupérer Arnau Tenas. Côme, en Serie A, surveille aussi la situation du champion olympique. Tout devrait prochainement s'accélérer pour le gardien de but, barré au PSG par Lucas Chevalier, Matvey Safonov et Renato Marin. Heureusement pour lui, ses belles performances avec Paris lorsqu'il en a eu l'occasion et son tempérament jouent pour lui afin de trouver un club ambitieux. Sur son départ, le Paris Saint-Germain espère tirer un chèque d'environ 3 millions d'euros. Pour rappel, Arnau Tenas avait débarqué libre en provenance du FC Barcelone en 2023.