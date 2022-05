Tchouaméni échappe au PSG, Mbappé dégoûté

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid et l’AS Monaco finalisent le transfert d’Aurélien Tchouaméni, qui va atteindre la barre des 100 millions d’euros.

Priorité du Paris Saint-Germain au mercato, Aurélien Tchouaméni va finalement rejoindre le Real Madrid cet été. Également courtisé par Liverpool, l’international français a arrêté son choix sur le récent vainqueur de la Ligue des Champions. Ces dernières heures, un accord a été trouvé entre son club de l’AS Monaco et le Real Madrid. Aurélien Tchouaméni va rapporter un jackpot au club de la Principauté : 80 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus. Un transfert colossal que le PSG n’a donc pas été en mesure d’empêcher malgré le fort intérêt du champion de France en titre pour Aurélien Tchouaméni. Selon les informations de Saber Desfarge, journaliste de Prime Video, le Paris Saint-Germain a tout tenté pour convaincre l’international tricolore de rejoindre la capitale… en vain.

Mbappé a fait son maximum pour convaincre Tchouaméni

Le PSG a même utilisé la carte Kylian Mbappé pour faire signer Aurélien Tchouaméni mais en dépit des efforts de la star de l’Equipe de France, le Monégasque va tout de même rejoindre le Real Madrid dans les jours à venir. « Le PSG est en train de perdre la bataille, malgré l’aide de Kylian Mbappe, dans le dossier Aurélien Tchouameni. La 1ère offre du Real Madrid était de l’ordre de 80 millions d’euros! Monaco et le Real finalisent un accord autour de 100 millions € » a publié sur son compte Twitter le spécialiste du mercato. Kylian Mbappé, qui est maintenant plus écouté que jamais par les dirigeants parisiens en période de mercato, avait validé la venue d’Aurélien Tchouaméni. Plus que cela, l’ancien attaquant de l’ASM s’était personnellement investi pour faire venir son coéquipier de l’Equipe de France au PSG. Impossible de savoir si le rassemblement des Bleus à Clairefontaine a servi à parler mercato, mais dans ce désir d'avoir l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du championnat français, Kylian Mbappé a de grandes chances de connaitre l'échec.