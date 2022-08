Surprise au PSG, Gueye change ses plans

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Idrissa Gueye a été mis sur la liste des joueurs transférables par le PSG. Une démarche qui devait aboutir lundi avec un transfert à Everton. Toutefois, pas de Liverpool pour le Sénégalais qui est toujours à Paris, peut-être même pour un moment encore.

Au vu des difficultés connues par le PSG pour vendre ces éléments, la rumeur d'une visite médicale d'Idrissa Gana Gueye du côté d'Everton a ravi de nombreux supporters lundi après-midi. Le transfert du milieu sénégalais semblait même imminent selon plusieurs médias et même le journaliste italien Fabrizio Romano. C'était d'autant plus crédible qu'Everton est l'ancien club de Gueye, lequel y a joué entre 2016 et 2019. Cependant, il est rapidement apparu que Gueye ne s'est jamais rendu en Angleterre, il était bel et bien en région parisienne au cours de la journée en question.

Un transfert à Everton difficile, Gueye devrait rester au PSG

Le Sénégalais était même présent à l'entraînement de 16h avec ses équipiers parisiens comme le confirmait les journaux Le Parisien et L'Equipe dans la soirée. Un fameux contre-pied pour tous les observateurs qui voyaient déjà Gueye sous le maillot des Toffees. Une perspective qui prend du plomb dans l'aile au fil des heures. Le PSG et Everton n'arrivant pas à s'entendre financièrement comme le confirmait Paris United. Pour le journaliste sénégalais Papa Mahmoud Gueye, le milieu parisien est même bien loin de quitter la capitale.

🚨Pas d’accord entre Idrissa Gana Gueye et Everton. Le milieu sénégalais se trouve actuellement à Paris et n’est pas en Mersey pour une quelconque visite médicale. La possibilité de voir Gana rester au PSG cette saison est aujourd'hui plus que jamais d’actualité.#TaggatMercato — Papa Mahmoud Gueye⭐️🇸🇳 (@billmahmuud) August 1, 2022

« Pas d’accord entre Idrissa Gana Gueye et Everton. Le milieu sénégalais se trouve actuellement à Paris et n’est pas en Mersey pour une quelconque visite médicale. La possibilité de voir Gana rester au PSG cette saison est aujourd'hui plus que jamais d’actualité », a t-il posté sur Twitter. Si le niveau, l'état d'esprit et l'apport de Gana Gueye ne sont pas contestés, cela reste une bien mauvaise opération pour le PSG qui recherche toujours désespérément à vendre des joueurs cet été.