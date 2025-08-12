Supercoupe d'Europe ‍: Le groupe du PSG pour défier Tottenham

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi, le PSG a communiqué le groupe de joueurs qui s'envolera à Udine pour disputer la Supercoupe d'Europe face à Tottenham.

A noter la présence de Lucas Chevalier et l'absence confirmée de Gianluigi Donnarumma, plus que jamais invité à quitter les champions d'Europe. Ilya Zabarnyi, lui, accompagnera ses coéquipiers en Italie mais ne sera pas de la partie.

Le groupe du PSG :