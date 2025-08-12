Supercoupe d'Europe ‍: Le groupe du PSG pour défier Tottenham

Ce mardi, le PSG a communiqué le groupe de joueurs qui s'envolera à Udine pour disputer la Supercoupe d'Europe face à Tottenham.
A noter la présence de Lucas Chevalier et l'absence confirmée de Gianluigi Donnarumma, plus que jamais invité à quitter les champions d'Europe. Ilya Zabarnyi, lui, accompagnera ses coéquipiers en Italie mais ne sera pas de la partie.
Le groupe du PSG :
Le groupe parisien pour affronter Tottenham ! 📋🔴🔵#SuperCup pic.twitter.com/aUdFSevVBO— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025