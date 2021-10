Stéphane Bitton canarde l’ambulance, Verratti et Neymar sont dedans

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar qui se voit déjà oublier la sélection brésilienne, Marco Verratti qui va encore manquer un mois, le PSG ne va pouvoir compter bien longtemps sur deux de ses joueurs les plus talentueux.

C’est sans Marco Verratti que le PSG se prépare à jouer ces prochaines semaines, le milieu de terrain devant observer une longue période de repos suite à son coup reçu face à l’OM. Faire sans Marco Verratti, c’est toujours aussi difficile pour le Paris SG, mais c’est aussi une habitude. Quand il n’est pas suspendu, l’Italien est régulièrement blessé, avec des soucis physiques qui sont souvent imputés à son mode de vie. Le jeune marié aime profiter de la vie, et peut-être un peu trop pour rester au top niveau, lui qui a de plus en plus de mal à terminer un match en entier désormais. De quoi lancer les comparaisons avec Neymar, qui ne parvient pas à franchir le cap des 50 % de matchs disputés au PSG depuis qu’il est arrivé. Des chiffres assez accablants aux yeux de Stéphane Bitton. Pour l’ancien journaliste, il faut se rendre à l’évidence, Neymar comme Verratti auront du mal à arriver à être performant sur un terrain quand ils approcheront des 35 ans.

« Je n’aime pas tirer sur une ambulance, surtout quand Marco Verratti est allongé à l’intérieur. J’adore ce garçon, il est sympathique et talentueux, mais il faut reconnaître qu’il a une hygiène de vie qui n’est pas tout à fait en accord avec ses ambitions sportives. En tous les cas, ça se voit sur le terrain. Il est très souvent absent et il a une vie qui fait qu’aujourd’hui en avançant avec l’âge les blessures sont plus importantes que chez quelqu’un qui aurait une hygiène de vie un peu meilleure. Je vais vous faire un pari, je pense que Verratti et Neymar joueront beaucoup moins longtemps que Cristiano Ronaldo et Leo Messi », a prévenu le consultant de France Bleu, pour qui, à partir d’un certain âge, le travail invisible est justement de plus en plus visible.