Stades les plus chers de L1, le PSG loin devant l’OM

Par Eric Bethsy

Avant la reprise du championnat ce week-end, les écuries de Ligue 1 ont tenté d’attirer un grand nombre d’abonnés. Mais tous n’ont pas la même stratégie de vente puisque l’on constate une nette différence entre les prix proposés.

La Ligue 1 reprend ses droits et les plus fidèles supporters se préparent à garnir les stades. Cet été, nombreux sont ceux qui ont encore juré de venir soutenir leur équipe tout au long de la saison via un abonnement. Ces fans ont globalement profité de tarifs inchangés. Sur les 18 équipes du championnat, trois d’entre elles, à savoir l’AS Monaco, l’OGC Nice et l’Auxerre ont augmenté leurs prix.

Le PSG solide leader

Bien évidemment, leurs nouvelles grilles respectives n’atteignent pas celle du Paris Saint-Germain dont les montants présentés restent les plus élevés en Ligue 1. Chez le champion d’Europe, l’abonnement le moins cher se situe au virage Auteuil et atteint les 460 euros. Quant aux autres offres, les supporters parisiens peuvent miser 640 euros ou 1 300 euros selon la tribune choisie, sachant que ces deux pass offrent la possibilité de revendre ses places. Les tarifs cités en feront peut-être bondir plus d’un. Mais le Paris Saint-Germain ne vend pas l’abonnement le plus cher du championnat.

Nouveaux prix, l’OM met ses supporters en furie https://t.co/InOXkh0EEX — Foot01.com (@Foot01_com) July 4, 2025

Le record de la saison appartient à l’Olympique de Marseille dont le pass le plus élevé vaut 1 479 euros pour les nouveaux abonnés. A noter que le club phocéen propose 10 catégories différentes, dont la dernière à seulement 180 euros à l’année. Grâce à ce prix, le vice-champion de France arrive loin derrière son rival au classement des offres les moins chères par club pour un nouvel abonné sans réduction (étudiant, enfant, réabonnement…).

Le classement des offres les moins chères par club pour un nouvel abonnement sans réduction :

1. PSG (460 €)

2. AS Monaco (269 €)

3. OGC Nice (248 €)

4. AJ Auxerre (247 €)

5. Strasbourg (239 €)

6. Olympique Lyonnais (237 €)

7. RC Lens (226 €)

8. Le Havre (210 €)

9. Lille (200 €), Paris FC (200 €)

11. FC Nantes (199 €)

12. Stade Rennais (194 €)

13. Toulouse (189 €)

14. Olympique de Marseille (180 €)

15. FC Lorient (139 €)

16. FC Metz (119 €)

17. Angers (100 €)

(Pas de nouvel abonnement disponible à Brest qui ne propose que des réabonnements à partir de 170 €)