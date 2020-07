Sport : Les Ultras du PSG font pleurnicher les ligues françaises

Dans : PSG.

La présence de quelques dizaines de supporters du PSG vendredi soir en bas du Virage Auteuil a poussé les ligues professionnelles françaises à lancer un message larmoyant.

Pour leur grand retour au Parc des Princes, après six mois de mise à l’écart en raison de l’épidémie de coronavirus, les supporters du PSG ont visiblement agacé les décideurs du sport français. Alors que ces derniers réclament que la jauge des 5.000 spectateurs soit oubliée afin de gonfler les affluences, et les recettes, la présence de plusieurs dizaines de membres du CUP sans distanciation sociale dans le virage Auteuil lors du match PSG-Beveren les a poussés à se plaindre. Et peu importe si dans la deuxième partie de la rencontre, l’organisation se soit affinée avec l’ouverture de la partie haute de la tribune, ce samedi un communiqué accusateur est tombée.

« Les Ligues professionnelles ont développé des protocoles sanitaires de retour aux compétitions avec public qui sont stricts et précis. L'agissement local de quelques supporters ne doit pas remettre en cause le processus du retour du public et pénaliser l'ensemble des compétitions professionnelles des différentes disciplines et leurs publics. Le comportement de quelques-uns ne doit pas tout remettre en cause, y compris à leur propre détriment, et mettre en cause la survie d'un secteur économique en son entier », écrit, dans un courrier adressé à Roxana Maracineanu, Association nationale des Ligues de sport professionnel qui rassemble les Ligues de football, rugby, cyclisme, basket, hand et volley. Rappelons que pour les deux prochaines finales de la Coupe de France et de Coupe de la Ligue de football, les associations de supporters de l'ASSE, du PSG et de l'OL ne feront pas le déplacement jusqu'au Stade de France.