Sondage : Le PSG est la meilleure équipe de l'histoire du foot français !

La qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions a changé la vision que les Français ont du club de la capitale.

Il y a un PSG d’avant Paris-Dortmund et d’après Paris-Dortmund. Car dans la foulée de la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le très sérieux institut de sondage Odoxa a réalisé, à la demande de RTL, une étude sur l’image du PSG en France. Et c’est une évidence, ce résultat positif, et l’ensemble des événements autour de la rencontre font bouger les lignes. « Aujourd’hui, les amateurs de football ont une image détaillée tout à fait exceptionnelle du PSG : 84% d’entre eux pensent que ce club dispose de certains des meilleurs joueurs actuels au monde, 61% situent le club au niveau des meilleurs clubs européens du moment, et surtout 54% d’entre eux jugent désormais que le PSG est tout simplement "la meilleure équipe française de l’histoire », explique RTL en commentaire à cette étude d'opinion.

Désormais, 56% des personnes interrogées pensent que le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des champions, un record depuis qu’Odoxa fait des sondages sur ce sujet. De plus, 55% des Français, et 70% des amateurs de football ont apprécié l’attitude des joueurs parisiens après la rencontre, et 66% pensent que ce PSG-Dortmund est le match référence dont le Paris SG. Du côté de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi on doit se régaler ce dimanche, même si forcément personne ne connaît la suite des événements.