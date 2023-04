Son agent l'envoie au PSG, Osimhen bloque tout

Dans : PSG.

A la recherche d’un avant-centre au mercato, le PSG fait de Victor Osimhen sa priorité et des discussions ont déjà débuté.

Meilleur buteur de Série A avec 21 buts depuis le début de la saison sous les couleurs de Naples, Victor Osimhen est l’un des attaquants les plus convoités à l’approche du mercato estival. L’international nigérian plait beaucoup au Bayern Munich, qui souhaite se renforcer avec le recrutement d’un avant-centre cet été. C’est également le cas du Paris Saint-Germain et pour Luis Campos, il n’est pas envisageable de laisser filer l’ancien buteur de Lille, qu’il avait recruté au LOSC en provenance de Charleroi pour 22 millions d’euros en août 2019.

A en croire les informations de Foot Mercato, le PSG a lancé les grandes manœuvres pour tenter d’attirer l’attaquant de Naples. Mais l’opération ne sera pas simple à concrétiser. Pourtant, un accord a quasiment été trouvé sur le plan contractuel et salarial entre le champion de France en titre et Roberto Calenda, l’agent de Victor Osimhen. Les négociations sont bien entamées et un accord n’est plus très loin. Luis Campos souhaite absolument trouver un accord avec le joueur et avec son entourage avant de se lancer dans d’interminables négociations avec Naples, dont le président Aurelio De Laurentiis réclame la coquette somme de 150 millions d’euros pour sa star.

Victor Osimhen ne veut pas venir au PSG

Le PSG n’atteindra peut-être jamais cette étape dans le processus des négociations puisque le média ajoute que pour l’heure, Victor Osimhen ne souhaite pas rejoindre le PSG, malgré les négociations avancées avec son agent. Et pour cause, l’ancien buteur de Lille donne sa priorité à la Premier League, où Chelsea ou encore Manchester United songent très fortement à lui. Dès lors, la mission se complique pour Luis Campos d’autant plus que Victor Osimhen privilégierait le Bayern Munich au PSG dans le cas où il n’aurait pas d’offre émanant de la Premier League. On l’a bien compris, la Ligue 1 et Paris arrivent en dernière position dans l’ordre des préférences de Victor Osimhen. Luis Campos va devoir sortir le grand jeu, ou signer un plus gros chèque, pour convaincre l’international nigérian de 24 ans de le rejoindre à Paris.