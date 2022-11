Skriniar refuse des millions d'euros, le PSG pleure

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Priorité du PSG lors du mercato estival, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter Milan, où il est en passe de prolonger.

En fin de contrat avec l’Inter Milan à la fin de la saison, Milan Skriniar est en passe de prolonger avec les Nerazzurri. Une grande nouvelle pour le club milanais, dont les supporters s’attendaient à perdre leur meilleur défenseur lors du dernier mercato estival. Il faut dire que généralement, rien ne résiste au Paris Saint-Germain sur le marché des transferts mais cette fois, le club parisien n’a pas obtenu gain de cause dans l’un de ses dossiers prioritaires du mercato. En effet, Luis Campos n’a pas voulu surpayer le transfert de Milan Skriniar et par conséquent, le Slovaque est resté à l’Inter Milan. L’été prochain, le défenseur milanais aurait pu rejoindre le Paris libre de tout contrat mais il va finalement prolonger. En snobant le PSG pour l’Inter, il va passer à côté d’un chèque colossal selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Skriniar refuse 9 millions par an au PSG

En effet, le journal italien aux pages roses dévoile que le Paris Saint-Germain proposait un salaire de 9 millions d’euros par saison bonus inclus à Milan Skriniar. Des chiffres bien supérieurs à ceux de l’Inter Milan, qui va prolonger le bail de son défenseur avec un salaire d’une base fixe de 5,5 millions d’euros par saison lui permettant d’atteindre à peu de choses près les 6 millions d’euros par an. Sauf retournement de situation, Milan Skriniar va prolonger jusqu’en juin 2027 avec l’Inter Milan et le PSG va définitivement être contraint de passer à un autre dossier pour renforcer sa défense. Le club parisien, qui souhaite boucler au plus vite les prolongations de Marquinhos, de Sergio Ramos et de Kimpembe, va devoir s’activer dans les semaines à venir pour garnir un secteur défensif un peu limité quantitativement. Christophe Galtier peut en témoigner, lui qui était à court de solution il n’y a pas si longtemps lorsque Kimpembe et Danilo étaient blessés et que Sergio Ramos était suspendu.