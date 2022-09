Skriniar provoque une guerre interne au PSG

Dans : PSG.

Toujours déterminé à arracher la signature de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain continue de discuter avec l’Inter Milan. Pendant ce temps-là, ce dossier provoque des tensions en interne entre le conseiller football Luis Campos et Antero Henrique.

Compte tenu des nombreux départs enregistrés cet été, on peut dire qu’Antero Henrique a réussi sa mission. Le Paris Saint-Germain l’avait chargé de dégraisser l’effectif et de pousser les indésirables vers la sortie. Ce que l’ancien directeur sportif Leonardo n’était pas parvenu à réaliser. Il n’empêche que le Portugais semble loin de faire l’unanimité en interne à cause de ses méthodes ou de ses initiatives. Nouvel exemple évoqué par le journaliste Saber Desfarges, lequel affirme que « l’entente entre Antero Henrique et Luis Campos n’est pas la plus cordiale » sur le dossier Milan Skriniar.

Apparemment, les deux compatriotes ne sont pas sur la même longueur d’onde en ce qui concerne le recrutement du défenseur central de l’Inter Milan. Ce qui explique peut-être l’intervention de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain a en effet pris les commandes pour discuter directement avec son homologue milanais Steven Zhang. Il faut dire que le champion de France n’a quasiment pas le droit à l’erreur dans ces négociations. Toutes ses alternatives sont tombées à l’eau, y compris la piste menant à Axel Disasi pour lequel l’AS Monaco réclamerait 50 millions d’euros.

L'Inter réclame 80 M€ pour Skriniar

Un montant excessif pour le Paris Saint-Germain qui serait monté jusqu’à 70 millions d’euros (bonus compris) pour racheter la dernière année de contrat de Milan Skriniar. Ainsi, la direction francilienne se montrerait confiante quant à la réponse de l’Inter Milan, pourtant catégoriquement opposé au départ du Slovaque. A moins d’une proposition complètement folle à 80 millions d’euros. Pour un joueur bientôt libre de négocier avec le club de son choix, la somme paraît démesurée même si le coach Christophe Galtier attend impatiemment un renfort en charnière centrale.