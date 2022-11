Skriniar, l'Inter continue de narguer le PSG

L'été dernier, le PSG voulait absolument recruter un défenseur central de haut niveau. Et Milan Skriniar faisait partie des priorités de Luis Campos.

Le PSG réalise pour le moment un début de saison séduisant. Au 2 novembre, les troupes de Christophe Galtier sont encore invaincues toutes compétitions confondues. Les Parisiens peuvent se targuer d'être la seule équipe dans cette situation. Cependant, la direction francilienne sait que l'effectif de Christophe Galtier doit être renforcé, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Et parmi les joueurs toujours désirés par le PSG, on peut citer Milan Skriniar. Déjà priorité absolue du dernier mercato estival, le Slovaque peine à trouver un accord pour prolonger son contrat à l'Inter, qui prendra fin en juin prochain. Dans ce dossier, le PSG et le club italien sont confiants. Et Giuseppe Marotta ne s'est pas prié pour le dire.

Inter CEO Marotta on Milan Škriniar new contract and PSG links: “I feel really confident, optimistic to reach an agreement with Škriniar and get it done within Nov 13”. 🚨🔵 #Inter



“We have clear indications to say that — and you know, Škriniar is key player for us”. pic.twitter.com/33DGfuFyzH