Skriniar au PSG, un nouveau coup de froid

En quête d’un nouveau défenseur central pendant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain continue de pousser pour recruter Milan Skriniar. Sauf que pour l’instant, le dossier est en stand-by...

Durant cette préparation estivale, Christophe Galtier met en place un système à trois défenseurs centraux en vue de la saison à venir. Mais pour que son 3-4-1-2 soit le plus performant possible au très haut niveau, l’entraîneur français a besoin d’un nouveau défenseur central pour épauler Marquinhos et Presnel Kimpembe. Depuis plusieurs semaines, la priorité se nomme Milan Skriniar. Mais pour l’instant, l’international slovaque est encore loin du PSG sachant qu'il est toujours un joueur de l’Inter Milan, et peut-être pour un bon moment encore. Puisque selon les informations de Gianluca Di Marzio, le défenseur de 27 ans est bien parti pour rester chez les Nerazzurri cet été. « Pour le moment, le PSG ne semble pas avoir l'intention d'enchérir à des chiffres élevés pour Skriniar. Pour cette raison, l'avenir de Skriniar à l'heure actuelle semble toujours être chez les Nerazzurri », explique le spécialiste du mercato sur son site internet.

There’s still no agreement between Paris Saint-Germain and Inter for Škriniar. PSG want Škriniar - but last bid was €50m, Inter won’t accept that fee. 🔵🇸🇰 #transfers



Inter have no intention to sell Skriniar at current conditions, especially after missing out on Bremer deal.