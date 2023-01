Skriniar au PSG, l'Inter se venge avec Kimpembe

Dans : PSG.

Priorité du PSG en défense, Milan Skriniar a de grandes chances de rejoindre Paris, plus surement l’été prochain.

Il y a quelques jours, un transfert de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain dès le mercato hivernal a été évoqué par L’Equipe, qui a par ailleurs confirmé un accord de principe entre le club de la capitale française et le défenseur slovaque de l’Inter Milan. Sauf revirement de situation, c’est plutôt l’été prochain que Milan Skriniar devrait porter les couleurs du PSG, un club qu’il va rejoindre en tant que joueur libre. Un sacré coup dur pour l’Inter Milan, qui va perdre son capitaine et taulier défensif et qui va donc être dans l’obligation de recruter du lourd pour combler ce départ. Et selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedulla, les dirigeants italiens regardent du côté du Paris Saint-Germain pour se renforcer et un joueur plait beaucoup à l’état-major de l’Inter Milan, il s’agit d’un certain Presnel Kimpembe, qui fait décidément l’actualité ces derniers jours.

Kimpembe priorité de l'Inter l'été prochain ?

Au cœur d’une improbable polémique autour du brassard de capitaine du PSG depuis le match contre le Pays de Cassel en Coupe de France lundi, Presnel Kimpembe n’a toujours pas prolongé son bail en faveur de son club formateur, lequel expire en juin 2024. Des négociations ont été ouvertes il y a plusieurs mois déjà et pour l’instant, elles n’ont pas abouti à un accord entre les deux parties. Kimpembe souhaite devenir l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif, ce que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont visiblement du mal à lui offrir. Une aubaine pour l’Inter Milan, qui s’intéresse fortement à Presnel Kimpembe et qui pourrait réinvestir le salaire de Milan Skriniar sur le défenseur du PSG et de l’Equipe de France. Le projet de l’Inter a de quoi séduire Kimpembe, qui découvrirait ainsi à 27 ans l’étranger dans un grand club italien, candidat au titre chaque année en Série A. Reste maintenant à voir si cet intérêt se concrétisera et dans ce cas, il faudra ensuite trouver un accord avec le Paris Saint-Germain, ce qui n’est jamais chose aisée en période de mercato.