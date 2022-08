Skriniar au PSG, Al-Khelaïfi fait craquer l’Inter

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que l’Inter Milan a publiquement mis un terme aux discussions, Milan Skriniar peut encore atterrir au Paris Saint-Germain d’ici jeudi soir. Le club de la capitale, avec le président Nasser Al-Khelaïfi aux commandes sur ce dossier, a repris contact avec les Nerazzurri pour le défenseur central. Et les récents échanges rendent les Parisiens optimistes.

Le feuilleton Milan Skriniar n’est pas terminé. Après des mois de discussions sans parvenir à un accord avec l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain refuse d’abandonner. Le président Nasser Al-Khelaïfi, qui a pris ce dossier en main après l’échec du conseiller football Luis Campos, a relancé les contacts avec l’intention de ne rien lâcher jusqu’au bout. Le Slovaque reste la priorité du champion de France pour le poste de défenseur central, encore un peu plus affaibli par le départ imminent d’Abdou Diallo vers le RB Leipzig.

Le dossier est plus que relancé #PSG https://t.co/1LqWK61bfZ — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 31, 2022

C’est donc avec une nouvelle proposition que Nasser Al-Khelaïfi est revenu à la charge. Et cette fois, l’Inter Milan n’a pas fermé la porte aux négociations. On ignore le montant de l'offre parisienne mais L’Equipe affirme que le Paris Saint-Germain se montre confiant. Les dirigeants de l’Inter Milan avoueraient en privé qu’un départ de Milan Skriniar n’est plus à exclure. A croire que la proposition du club francilien ne peut pas se refuser. Il fallait probablement un montant énorme pour inverser une situation que l’on pensait définitivement bloquée.

Al-Khelaïfi décisif pour signer Skriniar au PSG

Rappelons que l’Inter Milan, par l’intermédiaire de son entraîneur Simone Inzaghi, avait annoncé que son effectif ne subirait plus aucun départ. Puis l’administrateur délégué Giuseppe Marotta avait confié que le propriétaire du club italien s’opposait catégoriquement au transfert de l’international slovaque, sollicité pour une prolongation de son contrat qui expire en 2023. Une forme de tension semblait apparaître entre les deux directions, jusqu’à la récente intervention de Nasser Al-Khelaïfi qui pourrait faire le bonheur de son coach Christophe Galtier.