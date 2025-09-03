Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A moins d'un an des élections municipales, le dossier du Parc des Princes pourrait être un des sujets très chauds de la campagne. Pour Pierre Ménès, les supporters du PSG ne doivent pas se tromper.

Actuelle maire de Paris, Anne Hidalgo est farouchement opposée à la cession du Parc des Princes au Paris Saint-Germain, ce sujet étant l'objet de vastes polémiques entre Nasser Al-Khelaifi et l'élue socialiste. Mais, la maire de la capitale a déjà prévenu qu'elle ne se représentera pas et forcément, du côté du PSG, on espère que les choses vont changer à la tête de la municipalité parisienne. Interrogé sur ce sujet sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès n'a pas tourné autour du pot. Pour l'ancien consultant vedette de Canal+, les supporters du Paris Saint-Germain savent ce qu'ils doivent faire lors des prochaines élections municipales s'ils veulent que Nasser Al-Khelaifi puisse acheter le Parc des Princes, et que le projet de futur stade soit mis à la poubelle.

Pour acheter le Parc des Princes, le PSG compte sur les élections

Et Pierre Ménès de se faire très direct sur ce sujet très brûlant au sein de la communauté des supporters du Paris Saint-Germain. « Il n’y a aucune évolution dans le dossier du Parc des Princes. Je pense qu’il n’y a pas plus buté qu’Anne Hidalgo et je pense que si Emmanuel Grégoire est élu, ce sera la même chanson. Si on se base que sur le PSG et la vente du Parc des Princes au club, il faut tous voter pour Rachida Dati. Si vous êtes supporter du PSG et de Gauche, pensez y avant d’aller mettre votre bulletin dans l’urne. Quand vous tombez sur des gens obtus qui ne comprennent pas. Le Parc des Princes, on peut me dire tout ce qu’on veut, c’est un amas de béton, c’est un stade de football et il n’y a rien d’affolant à ce qu’il appartienne à son club. Mais là non, il ne faut pas vendre au Qatar (...) Il y a une forme de racisme qui est un peu consternant pour des gens de Gauche », a expliqué l'ancien journaliste vedette du Canal Football Club.