Si Mbappé reste au PSG, Neymar ou Messi se fait la malle

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Incroyable, mais vrai. Si l'avenir de Kylian Mbappé reste pour l'heure en suspens, le Paris Saint-Germain pourrait être contraint de vendre Lionel Messi ou Neymar cet été. Histoire de rentrer dans les clous des nouvelles directives de la DNCG. Qui va faire les frais de ces changements drastiques ?

Officiellement champion de France de Ligue 1 depuis le 23 avril dernier, le PSG pourrait vivre un été très mouvementé. Kylian Mbappé, évoqué de longue date au Real Madrid, est dans le flou. Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu'en 2023, n'est pas certain du tout de garder son poste. Mais ce n'est pas tout. Selon une information rapportée par le Daily Star, de nouvelles restrictions concernant la masse salariale des clubs de Ligue 1 devraient obliger Paris à faire un peu de ménage durant les prochaines semaines. Les deux joueurs les mieux payés de France, Neymar et Lionel Messi, sont fort logiquement dans le viseur.

90 millions pour laisser filer Neymar ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Loin devant les 2,2 millions d'euros bruts mensuels de Mbappé, Neymar et Messi touchent à eux deux plus de 7,5 millions par mois. Colossal. Le PSG, pour que sa masse salariale passe de 90 à 70% de ses revenus, serait alors tenté de se séparer de l'une de ses deux stars. Le Brésilien, recruté pour 222 millions d'euros il y a un peu moins de cinq ans, pourrait être libéré contre un chèque de 90 millions, rappelait AS il y a quelques jours. Malgré un contrat courant jusqu'en 2025. Vous l'aurez compris, au Paris Saint-Germain, le fameux trio magique dont on espérait tant a plus que jamais du plomb dans l'aile.

Mbappé a le sort de Neymar entre ses mains

Nos 3⃣ Parisiens nommés aux Trophées @UNFP !



▫️ @KMbappe - 𝗠𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭

▫️ @gigiodonna1 - 𝗠𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭

▫️ @nunomendes_25 - 𝗠𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗲𝘀𝗽𝗼𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭



🏆 #TrophéesUNFP — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 4, 2022

Si on voit mal le Qatar laisser filer ses trois phénomènes en même temps, il y en a au moins un qui pourrait bien faire ses valises plus tôt que prévu. Le chantier ne fait que commencer dans la capitale même si l'issue de ce dossier à plusieurs bandes sera inévitablement dépendant de l'avenir de Kylian Mbappé à Paris. Si jamais le PSG venait à parvenir à conserver son international français, il serait alors beaucoup plus facile de se séparer d'un gros salaire sans trop faire sourciller.