Seuls deux entraîneurs peuvent sauver le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Quelques jours après l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Habib Beye n’a pas épargné Christophe Galtier. L’ancien Marseillais estime que l’entraîneur parisien n’a pas le statut nécessaire pour tenir son vestiaire.

Christophe Galtier sera-t-il toujours l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Une réflexion a sûrement débuté chez les décideurs du club francilien. Il faut dire que le Français n’a pas répondu aux attentes au niveau des résultats et dans la discipline attendue en interne. Rien d’étonnant pour Habib Beye, persuadé que les Parisiens ont besoin d’un coach de renom.

« Aujourd’hui, vous regardez dans tous les grands clubs, Jürgen Klopp, Pep Guardiola… Ils ont le pouvoir, a comparé le consultant de Canal+. Il y a des gens qui sont là mais vous ne voyez pas le directeur sportif descendre. » L’ancien Marseillais fait référence au comportement du conseiller sportif Luis Campos au bord du terrain contre Lille (4-3). Une scène qui avait beaucoup fait parler.

Beye tacle Verratti

« C’est pour ça que c’est un échec annoncé, quand vous voyez ce qui se passe avec Campos, a insisté Habib Beye. Parce que ce sont des comportements qui ne sont pas faits pour renforcer un entraîneur qui doit faire des choix forts sur une compétition qui demande une exigence ultime. Quand vous aurez un entraîneur qui a les pleins pouvoirs sur la logique sportive, sur l’effectif et sur ce qu’il fait et choisit dans cet effectif… » Pour le moment, le Paris Saint-Germain doit composer avec Christophe Galtier, pas tendre avec le jeune El Chadaille Bitshiabu après la défaite à Munich (2-0).

« Moi, quand j'entends que Bitshiabu est responsable du but encaissé, alors que la responsabilité est à 2 000% pour Verratti... Ça fait 10 ans qu'on a pris un joueur et qu'il n'a pas progressé d'un iota. (...) Quand je vois Galtier en conférence de presse, je me pose deux questions. Soit je me dis, il ne dit pas la vérité, soit je me dis, il est manipulé pour ne pas heurter ses joueurs qui sont aujourd’hui intouchables », a conclu l’entraîneur du Red Star.