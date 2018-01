Serie A : Une cible du PSG voit son prix passer à 200 ME !

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Buteur en chef de l’Inter Milan, qu’il porte à bout de bras depuis le début de la saison, Mauro Icardi effectue une impressionnante montée en puissance ces derniers mois.

Avec 24 buts en Serie A la saison passée, l’Argentin avait marqué les esprits, mais il en est déjà à 18 réalisations en 21 rencontres cette saison. Une régularité et un attachement à l’Inter Milan qui lui vaut une prolongation de contrat, puisque la Gazzetta dello Sport a annoncé que tout était désormais bouclé pour que l’attaquant natif de Rosario signe un nouveau bail.

Son salaire va doubler pour atteindre 7 ME annuels net, avec un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2022. Mais surtout, sa clause libératoire va passer à 200 ME, ce qui devrait permettre à l’Inter Milan de repousser les candidats pour un bout de temps. Un message envoyé notamment au PSG, qui le courtisait encore l’été dernier, quand sa clause libératoire n’était « que » de 110 ME.