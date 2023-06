Sergio Rico, un communiqué ultra court et un silence inquiétant

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'hôpital de Séville a communiqué ce mercredi sur l'état de santé de Sergio Rico, mais cela pourrait être la dernière fois avant que les choses évoluent. Et cela est plutôt inquiétant.

Il y a 48 heures, l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville avait indiqué que le gardien de but du Paris Saint-Germain était dans un état grave, mais stable, et qu'il était toujours sous sédation. Ce mercredi, l'établissement dans lequel Sergio Rico a été transporté en urgence le dimanche 28 mai après un accident de cheval indique qu'il n'y a rien de nouveau depuis lundi et que le footballeur de 29 ans est toujours dans un état stable. Cependant, l'équipe médicale indique qu'à la demande de la famille de Sergio Rico il n'y aura plus de communiqué médical sauf « en cas de nouvelles significatives ». Une annonce pas réellement rassurante sur une évolution rapide et positive pour celui qui a reçu des coups de sabot à la tête.