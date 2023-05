Sergio Rico ‍: La sortie catastrophique de Raymond Domenech

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'hôpital de Séville a annoncé que Sergio Rico était toujours dans un état grave, mais stable. Ce que son épouse a confirmé. Pour Raymond Domenech, cette dernière est allée trop loin dans sa communication.

Les jours passent depuis le dramatique accident du gardien de but remplaçant du PSG et l'inquiétude grandit autour de lui. Même si les médecins en charge de le soigner se gardent bien de dire précisément dans quel état est le footballeur parisien, un message posté mardi par la compagne de Sergio Rico fait craindre le pire. Via Instagram, Alba Silva a envoyé un message d'amour à son mari : « Ne me laisse pas seule mon amour, car je te jure que je ne peux pas, je ne sais pas comment vivre sans toi. Nous t'attendons ma vie, nous t'aimons tellement. » Une supplique qui a attendri tout le monde...sauf Raymond Domenech.

Domenech n'aime pas les mots d'amour de la femme de Sergio Rico sur Instagram

Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a désapprouvé cette manière de faire de la part de l'épouse de Sergio Rico. « Sincèrement, elle a besoin de publier ça ? C’est ahurissant les réseaux sociaux. Quand on est dans cette situation-là. La déclaration d’amour, elle doit lui faire à lui. Elle n'a pas besoin de la faire au monde entier. Un soutien ? Je comprends que ce soit dur, mais pourquoi étalez cela.. », a lancé, en direct, Raymond Domenech. Ce qui a évidemment provoqué un certain malaise sur la chaîne sportive. A la fois parce que le message d'Alba Silva est terriblement touchant venant d'une femme dont le mari est dans un état très grave. Mais aussi parce que le même Raymond Domenech avait demandé Estelle Denis en mariage en direct à la télévision juste après l'élimination de l'équipe de France lors de l'Euro 2008. Et là aussi, il y avait eu un vrai malaise pour la journaliste, alors en direct sur 100% Mag sur M6, devant des millions de téléspectateurs.