Sergio Ramos va jouer avec le maillot du PSG, ce Ballon d’Or est dégoûté

Ancien coéquipier de Sergio Ramos au Real Madrid, Fabio Cannavaro digère mal le départ de l’international espagnol vers le PSG.

Après plus de trois mois d’absence, Sergio Ramos est enfin dans le groupe du Paris Saint-Germain pour un match officiel. En effet, l’ex-capitaine du Real Madrid figure parmi les 23 joueurs retenus par Mauricio Pochettino pour défier Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions. Chez les supporters du PSG, l’excitation monte à l’idée de voir Sergio Ramos sous les couleurs parisiennes. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Entraîneur en Chine depuis six ans et ancien coéquipier de Sergio Ramos au Real Madrid, le Ballon d’Or 2006 Fabio Cannavaro digère assez mal de voir l’Espagnol sous un autre maillot que celui du Real Madrid comme il l’a expliqué dans une large interview accordée à Marca.

« Oui, j’aurais aimé que Sergio Ramos termine sa carrière au Real Madrid, parce que Sergio est un capitaine, le joueur des finales et celui qui a fait la différence en Ligue des champions. Il a la mentalité du Real Madrid et ça a été une surprise quand il est parti. La vérité c’est que je n'aime pas le voir sous un autre maillot que celui du Real Madrid » a lancé Fabio Cannavaro, déçu de voir Sergio Ramos au PSG. L’ancien défenseur de l’Italie a par ailleurs été interrogé sur un autre sujet concernant directement le club parisien, à savoir l’avenir de Kylian Mbappé. Mais lorsqu’il lui a été demandé si le Real Madrid avait davantage besoin du buteur de Paris ou d’Ering Haaland, Fabio Cannavaro a habilement botté en touche. « Ce dont le Real Madrid a le plus besoin en ce moment, c'est de temps. Ils ont perdu des joueurs très importants comme Cristiano, Varane, Ramos... Il est difficile de trouver des remplaçants et il ne s'agit pas seulement de signer Mbappé ou Haaland, il s'agit de constituer une équipe » a prévenu Fabio Cannavaro, pour qui le seul Kylian Mbappé ne fera pas de miracles au Real Madrid… à condition qu’il y signe la saison prochaine.